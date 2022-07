Sempre più gli italiani vogliono il nucleare. Ma la politica non ne parla (Di giovedì 7 luglio 2022) Lentamente, in poco meno di quarant’anni, noi italiani stiamo finalmente per tornare a ragionare in fatto di energia nucleare. A dirlo l’istituto Ipsos, attraverso un’intervista del Corriere all’amministratore delegato Nando Pagnoncelli, nella quale si dice che il 44% degli italiani considera le centrali nucleari attuali sicure e sostiene che si debba investire su questo tipo d’energia, come del resto accade da decenni a pochi chilometri dal nostro confine. Un percentuale non irrilevante ed evidentemente informata molto meglio di chi, nel novembre del 1987, con un voto di pancia lievitato nei mesi successivi all’incidente di Chernobyl – e politicamente ben strumentalizzato – condannò gli italiani a rinunciare all’energia elettrica a basso costo e, forse ancora peggio, tarpò per Sempre ... Leggi su panorama (Di giovedì 7 luglio 2022) Lentamente, in poco meno di quarant’anni, noistiamo finalmente per tornare a ragionare in fatto di energia. A dirlo l’istituto Ipsos, attraverso un’intervista del Corriere all’amministratore delegato Nando Pagnoncelli, nella quale si dice che il 44% degliconsidera le centrali nucleari attuali sicure e sostiene che si debba investire su questo tipo d’energia, come del resto accade da decenni a pochi chilometri dal nostro confine. Un percentuale non irrilevante ed evidentemente informata molto meglio di chi, nel novembre del 1987, con un voto di pancia lievitato nei mesi successivi all’incidente di Chernobyl – emente ben strumentalizzato – condannò glia rinunciare all’energia elettrica a basso costo e, forse ancora peggio, tarpò per...

