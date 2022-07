Sempre peggio per Biden: il 56% degli americani lo boccia e lo molla pure la direttrice comunicazione (Di giovedì 7 luglio 2022) Joe Biden perde un altro pezzo: la direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca, Kate Bedingfield, lascerà il suo incarico nelle prossime settimane. La notizia dell’addio arriva mentre il presidente Usa si prepara ad affrontare le elezioni di midterm nel contesto di una crisi di consensi senza precedenti e su tutti i fronti: il suo consenso è al 39% contro un tasso di disapprovazione al 56%; lo stesso Partito democratico lo ha messo sotto accusa, in particolare sui temi delle armi e dell’aborto; perfino la stampa liberal gli ha voltato le spalle, sottolineando la debolezza della sua presidenza. Senza Bedingfield «Trump potrebbe essere ancora alla Casa Bianca» È stato il capo dello Staff della Casa Bianca, Ron Klain, a confermare la partenza di Bedingfield, l’ultima di una serie nella cerchia ristretta di Biden. Un addio che fa ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 luglio 2022) Joeperde un altro pezzo: ladelle comunicazioni della Casa Bianca, Kate Bedingfield, lascerà il suo incarico nelle prossime settimane. La notizia dell’addio arriva mentre il presidente Usa si prepara ad affrontare le elezioni di midterm nel contesto di una crisi di consensi senza precedenti e su tutti i fronti: il suo consenso è al 39% contro un tasso di disapprovazione al 56%; lo stesso Partito democratico lo ha messo sotto accusa, in particolare sui temi delle armi e dell’aborto; perfino la stampa liberal gli ha voltato le spalle, sottolineando la debolezza della sua presidenza. Senza Bedingfield «Trump potrebbe essere ancora alla Casa Bianca» È stato il capo dello Staff della Casa Bianca, Ron Klain, a confermare la partenza di Bedingfield, l’ultima di una serie nella cerchia ristretta di. Un addio che fa ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Sempre peggio per Biden: il 56% degli americani lo boccia e lo molla pure la direttrice comunicazione… - mp4e81 : @FCassone74it Sì sì ti capisco, i social sono un bordello. Comunque sappi che non sarò mai dalla parte del complott… - CristianaTosca : @SusannaGatto4 Sarà sempre peggio, credo sia destinata ad un punto di non ritorno, ripeto vincessimo tutto il possi… - Gliocchinonmen1 : @DebyLomb @pascale_carmela @Sabrina87157111 @Narosmellofia Buon giorno…sempre peggio.?? - MarceVann : RT @danalloydthomas: @MarceVann Infatti il peggio è sempre in agguato. -