Sembra terminata la travolgente carriera politica di Bojo, artefice della Brexit (Di giovedì 7 luglio 2022) - 58 anni, sostituì Theresa May che si era impantanata proprio l'uscita dall'Ue. L'ex sindaco di Londra su questo ottiene alla fine del 2019 una grande maggioranza Leggi su tg.la7 (Di giovedì 7 luglio 2022) - 58 anni, sostituì Theresa May che si era impantanata proprio l'uscita dall'Ue. L'ex sindaco di Londra su questo ottiene alla fine del 2019 una grande maggioranza

Pubblicità

ENRICO27218318 : RT @mzeloni: 'Siamo sempre stati un campo di battaglia,ma siamo ancora qua. La guerra non finisce mai,e spesso nemmeno la battaglia termina… - ElisaconlaL : RT @mzeloni: 'Siamo sempre stati un campo di battaglia,ma siamo ancora qua. La guerra non finisce mai,e spesso nemmeno la battaglia termina… - faxfax2018 : RT @mzeloni: 'Siamo sempre stati un campo di battaglia,ma siamo ancora qua. La guerra non finisce mai,e spesso nemmeno la battaglia termina… - ilo_ak : RT @mzeloni: 'Siamo sempre stati un campo di battaglia,ma siamo ancora qua. La guerra non finisce mai,e spesso nemmeno la battaglia termina… - bennyamino8634 : RT @mzeloni: 'Siamo sempre stati un campo di battaglia,ma siamo ancora qua. La guerra non finisce mai,e spesso nemmeno la battaglia termina… -