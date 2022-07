Selvaggia Lucarelli replica a Fedez: “Non è abituato alle critiche, io sono l’unica che gliele fa”. Poi la polemica contro i tassisti: “Sono molto aggressivi” (Di giovedì 7 luglio 2022) “Qui il sessismo non c’entra, Fedez non è abituato alle critiche per l’assoluta mancanza di dissenso. Ha venti milioni di fan e la stampa a suo favore. Dovrebbe trascurare le critiche dell’unica che le fa. Ma non si può non parlare di una persona che si espone in questo modo. E continuerò a farlo”, queste le parole di Selvaggia Lucarelli a La Stampa. Lo scontro con il rapper era esploso ieri sui social, la giornalista lo aveva accusato di trasformare in suo contenuto ogni persona, con riferimento all’addetto della sicurezza presente al concerto “LoveMi”, diventato virale per le sue espressioni facciali. “Io un mostro? Tu sei peggio”, il commento del marito di Chiara Ferragni con le immagini di un video risalente ad anni fa in cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) “Qui il sessismo non c’entra,non èper l’assoluta mancanza di dissenso. Ha venti milioni di fan e la stampa a suo favore. Dovrebbe trascurare ledelche le fa. Ma non si può non parlare di una persona che si espone in questo modo. E continuerò a farlo”, queste le parole dia La Stampa. Lo scon il rapper era esploso ieri sui social, la giornalista lo aveva accusato di trasformare in suo contenuto ogni persona, con riferimento all’addetto della sicurezza presente al concerto “LoveMi”, diventato virale per le sue espressioni facciali. “Io un mostro? Tu sei peggio”, il commento del marito di Chiara Ferragni con le immagini di un video risalente ad anni fa in cui ...

stanzaselvaggia : In questi giorni, e questo non si racconta abbastanza, alcuni tassisti aggradiscono i colleghi che non aderiscono a… - stanzaselvaggia : In effetti è pieno di cori contro uomini a suon di “putta*a”. Ma poveretti. - StefanoFeltri : Lo sciopero dimostra che i taxi non sono servizio pubblico ma privilegio privato Di @stanzaselvaggia - OnlyHipStarr : RT @LuBennet: Non aspettavo che questo drama tra Fedez e Selvaggia Lucarelli. Finalmente qualcuno che le dice che il suo podcast, come i p… - SecolodItalia1 : L’autogol dei tassisti contro Selvaggia Lucarelli: un coro indegno che penalizza tutta la protesta (video)… -