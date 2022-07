Sei sorelle, quante puntate sono? Quante stagioni? Ne produrranno altre? (Di giovedì 7 luglio 2022) La serie Sei sorelle va in onda su Rai 1 dallo scorso 30 maggio e sta già riscuotendo molto consenso tra i telespettatori. Tuttavia, la telenovela spagnola non è nuovissima: sul canale iberico La 1 è stata infatti trasmessa dal 2015 al 2017, sempre con grandi risultati in termini di ascolto. Siamo nella Madrid tra il 1913 e il 1917, dove vivono le sei sorelle Silva, ovvero Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca ed Elisa. La morte del papà le costringe a tenere duro non solo per mantenere unita la famiglia, ma anche per mantenere la loro posizione nella scala sociale in un periodo dove il maschilismo è dominante. Alle vicende delle sorelle Silva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie ad essi correlati. Tra gli interpreti principali della serie troviamo Celia Freijeiro, Maria Castro, Mariona Tena, Marta Larralde e ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 7 luglio 2022) La serie Seiva in onda su Rai 1 dallo scorso 30 maggio e sta già riscuotendo molto consenso tra i telespettatori. Tuttavia, la telenovela spagnola non è nuovissima: sul canale iberico La 1 è stata infatti trasmessa dal 2015 al 2017, sempre con grandi risultati in termini di ascolto. Siamo nella Madrid tra il 1913 e il 1917, dove vivono le seiSilva, ovvero Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca ed Elisa. La morte del papà le costringe a tenere duro non solo per mantenere unita la famiglia, ma anche per mantenere la loro posizione nella scala sociale in un periodo dove il maschilismo è dominante. Alle vicende delleSilva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie ad essi correlati. Tra gli interpreti principali della serie troviamo Celia Freijeiro, Maria Castro, Mariona Tena, Marta Larralde e ...

Pubblicità

MicheleBurroni2 : @strozzabistex @e_falce @LaBombetta76 @wolf2lone Non ho sorelle però so che tu sei nato perché quella sera tua madr… - redazionetvsoap : #seisorelle #anticipazioni La #trama di #domani, #8luglio - fashionsoaptv : ASCOLTI 6 luglio: Sei sorelle ha ottenuto 954.000 di telespettatori con il 12.40% di share. Risale la soap spagnola… - hallomememe : @laregiaaaaa È un hater principalmente di j e sorelle. Non ti sei persa nulla. L'ho bloccata anche io - antonellaa262 : Sei Sorelle, anticipazioni dall’11 al 15 luglio. In queste puntate vedremo tutti a disagio nel sopportare la zia Ad… -