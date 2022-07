Sei sorelle, anticipazioni 8 luglio 2022: Adela riceve pericolosa proposta (Di giovedì 7 luglio 2022) Adela sarà sempre più inquieta a causa dell'ammiratore segreto che le invia dei fiori tutti i giorni. Nel corso della puntata Sei sorelle in onda l'8 luglio 2022, sarà ancora più spaventata. La donna, infatti, insieme ai fiori riceverà un biglietto con una pericolosa proposta. Nel frattempo, Blanca si ammalerà gravemente e Rodolfo non riuscirà a rompere il fidanzamento mantenendo la promessa fatta alla sua amante. Sei sorelle, puntata 8 luglio 2022: Rodolfo non riesce a rompere il fidanzamento Rosalia è da tempo malata e Blanca la accudisce con amore. A causa della vicinanza con la donna, finirà per contrarre la stessa influenza che ha rischiato di ucciderla e starà davvero molto male. La giovane, infatti, peggiorerà ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 7 luglio 2022)sarà sempre più inquieta a causa dell'ammiratore segreto che le invia dei fiori tutti i giorni. Nel corso della puntata Seiin onda l'8, sarà ancora più spaventata. La donna, infatti, insieme ai fiorirà un biglietto con una. Nel frattempo, Blanca si ammalerà gravemente e Rodolfo non riuscirà a rompere il fidanzamento mantenendo la promessa fatta alla sua amante. Sei, puntata 8: Rodolfo non riesce a rompere il fidanzamento Rosalia è da tempo malata e Blanca la accudisce con amore. A causa della vicinanza con la donna, finirà per contrarre la stessa influenza che ha rischiato di ucciderla e starà davvero molto male. La giovane, infatti, peggiorerà ...

Pubblicità

AlexGadeaOff_IT : A tra poco, ore 16:00 su Rai Uno, con il consueto appuntamento con Sei Sorelle. #alexgadea #seisorelle - MicheleBurroni2 : @strozzabistex @e_falce @LaBombetta76 @wolf2lone Non ho sorelle però so che tu sei nato perché quella sera tua madr… - redazionetvsoap : #seisorelle #anticipazioni La #trama di #domani, #8luglio - fashionsoaptv : ASCOLTI 6 luglio: Sei sorelle ha ottenuto 954.000 di telespettatori con il 12.40% di share. Risale la soap spagnola… - hallomememe : @laregiaaaaa È un hater principalmente di j e sorelle. Non ti sei persa nulla. L'ho bloccata anche io -