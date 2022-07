Scandalo Vaticano | avvocati Becciu | “Si conferma sua estraneità”

(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “Nell’udienza odierna è proseguito l’interrogatorio del dottor Tirabassi incentrato sulle fasi della compravendita del Palazzo di Londra in epoca successiva alla cessazione dall’incarico di Sostituto del Cardinale. E’ stata cosìta ancora una volta l’di Sua Eminenza ai fatti oggetto di giudizio. Il dottor Tirabassi, in particolare, ha sottolineato come Monsignor Perlasca, Capo Ufficio Amministrativo, richiedesse a più riprese l’accentramento della gestione delle pratiche d’investimento finanziario fino a evitare d’informare di problemi i propri Superiori nel desiderio di mostrare un ufficio efficiente. Sono ulteriori contributi che vanno nella direzione della completadel Cardinalerispetto a ogni ipotizzato illecito”. Così in una nota gli ...

"Nell'udienza odierna è proseguito l'interrogatorio del dottor Tirabassi incentrato sulle fasi della compravendita del Palazzo di Londra in epoca successiva alla cessazione dall'incarico di Sostituto del Cardinale. E' stata cosìta ancora una volta l'di Sua Eminenza ai fatti oggetto di giudizio. Il dottor Tirabassi, in particolare, ha sottolineato come Monsignor Perlasca, Capo Ufficio Amministrativo, richiedesse a più riprese l'accentramento della gestione delle pratiche d'investimento finanziario fino a evitare d'informare di problemi i propri Superiori nel desiderio di mostrare un ufficio efficiente. Sono ulteriori contributi che vanno nella direzione della completadel Cardinalerispetto a ogni ipotizzato illecito".