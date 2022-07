Scandalo Palazzo di Londra, il Papa: “Amministrazione vaticana molto disorganizzata” (Di giovedì 7 luglio 2022) Città del Vaticano – L’Amministrazione del Vaticano “era molto disorganizzata” ora si spera che, anche dopo la recente vendita del lussuoso Palazzo di Londra (leggi qui) al centro di un processo in corso in Vaticano per corruzione, la Santa Sede possa lasciarsi alle spalle gli scandali finanziari. È quanto auspica Papa Francesco in una intervista esclusiva a Reuters. “Credo di sì”, risponde il Pontefice alla domanda se ci siano stati abbastanza cambiamenti per evitare che si ripetano in futuro altri scandali. “La creazione della Segreteria per l’economia con persone tecniche, che capiscono, che non cadono nelle mani dei benefattori, tra virgolette, o degli amici che poi ti fanno scivolare, credo che questo nuovo dicastero, diciamo così, che ha nelle mani tutto il finanziamento, è una ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 luglio 2022) Città del Vaticano – L’del Vaticano “era” ora si spera che, anche dopo la recente vendita del lussuosodi(leggi qui) al centro di un processo in corso in Vaticano per corruzione, la Santa Sede possa lasciarsi alle spalle gli scandali finanziari. È quanto auspicaFrancesco in una intervista esclusiva a Reuters. “Credo di sì”, risponde il Pontefice alla domanda se ci siano stati abbastanza cambiamenti per evitare che si ripetano in futuro altri scandali. “La creazione della Segreteria per l’economia con persone tecniche, che capiscono, che non cadono nelle mani dei benefattori, tra virgolette, o degli amici che poi ti fanno scivolare, credo che questo nuovo dicastero, diciamo così, che ha nelle mani tutto il finanziamento, è una ...

fisco24_info : Scandalo Vaticano, avvocati Becciu: 'Si conferma sua estraneità': (Adnkronos) - 'Nell’udienza odierna è proseguito… - Eventus_docet : RT @UnioneSarda: Il #Vaticano vende a 186 milioni di sterline il palazzo di #Londra al centro dello scandalo #Becciu - WH_Beveridge : @StefanoCetica @Palazzo_Chigi @regioni_it @ItaliaOggi @MEF_GOV Milioni gettati al vento. Uno scandalo che nessuno contesti - RafPanax : @JeanMartin72 @gallina_di @Quirinale @Palazzo_Chigi NON c'è nessuno scandalo, se per un ministro tipo speranza c'è… - RonaldMRiveraA : RT @kattolikamente: Il Vaticano ci rimette 132 milioni di euro. Non è il primo scandalo per cui numerosi benefattori cattolici importanti h… -