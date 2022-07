Sassuolo, il PSG accelera per Scamacca: la prossima settima si chiude. I dettagli (Di giovedì 7 luglio 2022) Calciomercato Sassuolo: il PSG continua a spingere per Scamacca e la prossima settimana potrebbe arrivare l’offensiva decisiva Gianluca Scamacca è sempre più vicino a vestire la maglia del PSG. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, all’inizio della prossima settimana ci sarà l’incontro decisivo tra il Sassuolo, il club parigino e l’agente del calciatore per limare gli ultimi dettagli dell’affare. Il PSG offre 40 milioni, i neroverdi ne chiedono 50 ed è facile intuire che si potrà chiudere attorno ai 45 milioni più bonus. A Scamacca, invece, un contratto da 3 milioni a salire più l’inserimento di bonus legati alle prestazioni. Una trattativa ben avviata quindi, che potrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Calciomercato: il PSG continua a spingere pere lana potrebbe arrivare l’offensiva decisiva Gianlucaè sempre più vicino a vestire la maglia del PSG. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, all’inizio dellana ci sarà l’incontro decisivo tra il, il club parigino e l’agente del calciatore per limare gli ultimidell’affare. Il PSG offre 40 milioni, i neroverdi ne chiedono 50 ed è facile intuire che si potràre attorno ai 45 milioni più bonus. A, invece, un contratto da 3 milioni a salire più l’inserimento di bonus legati alle prestazioni. Una trattativa ben avviata quindi, che potrebbe ...

