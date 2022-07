“Sarà sempre con lui”. Laura muore a 37 anni e lascia al figlio un regalo per ogni compleanno: di cosa si tratta (Di giovedì 7 luglio 2022) Ci sono storie che sono esempi, bellissime e profonde dimostrazioni d’amore incondizionato che sconfiggono persino la morte. Questo viene da pensare, se scopriamo la storia di Laura Lonzi, la 37enne morta a causa di raro cancro. La donna era una mamma e una moglie e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme nella vita di Antonio e Tommaso. Laura è morta a causa carcinoma surrenale che in otto mesi non le ha lasciato scampo. Il 16 agosto avrebbe compiuto 38 anni. Laura era nata e cresciuta a Firenze, faceva la maestra elementare a Carraia, frazione di Calenzano e quello che ha fatto per suo figlio è un gesto che vale più di mille parole. La donna infatti non poteva andarsene senza pensare a suo figlio: “Gli ha lasciato un libro ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Ci sono storie che sono esempi, bellissime e profonde dimostrazioni d’amore incondizionato che sconfiggono persino la morte. Questo viene da pensare, se scopriamo la storia diLonzi, la 37enne morta a causa di raro cancro. La donna era una mamma e una moglie e la sua scomparsa hato un vuoto enorme nella vita di Antonio e Tommaso.è morta a causa carcinoma surrenale che in otto mesi non le hato scampo. Il 16 agosto avrebbe compiuto 38era nata e cresciuta a Firenze, faceva la maestra elementare a Carraia, frazione di Calenzano e quello che ha fatto per suoè un gesto che vale più di mille parole. La donna infatti non poteva andarsene senza pensare a suo: “Gli hato un libro ...

Pubblicità

RadiocorriereTv : In #Rai ci sarà sempre posto per il #Rumore di #RaffaellaCarra' #5luglio Via Teulada 66 per sempre la casa della r… - GianlucaVasto : @AndreaMarcucci Hai sempre avuto ottime intuizioni Andrea. Se così sarà, sono certo, si troveranno bene tra loro: s… - marcoconterio : ???? La #Fiorentina si avvicina a Dodò dello #Shakhtar, è appena andato in scena un incontro con gli agenti. Il dg Ba… - JuannettiLOL : Non voglio essere sempre ipercritico ma per una volta la sveglia per #LCK sarà stata worth al 100%*. Alle 10 su… - giangolz : RT @CarloCalenda: Un’altra similitudine tra Salvini e Conte è il fatto che sono sempre i militanti a chiedere. Loro poverini non decidono,… -