Sannio Music Fest | Nick The Nightfly incanta il pubblico del Teatro Romano

TV7Benevento : Sannio Music Fest, NICK THE NIGHTFLY INCANTA IL PUBBLICO - - ilvaglio1 : Sannio Music Fest22, jazz a Sant’Agata dei Goti: il concerto del Super Quintet #superquintet #valeriovirzo… - TV7Benevento : Sannio Music Fest22, Sant’Agata dei Goti attende il concerto jazz del Super Quintet di Valerio Virzo -… -

TV Sette Benevento

Continua a regalare live di qualità l'edizione 2022 delFest, kermesse ideata dall'associazione culturale Napoli Jazz Club. Venerdì 8 luglio ancora un concerto di qualità, a Sant'Agata ...IlFest scarica l'artiglieria pesante con il concerto, imperdibile, del noto vocalist di Radio Montecarlo: Nick The Nightfly . Il pianista scozzese, infatti, è pronto ad infiammare il ... Sannio Music Fest, NICK THE NIGHTFLY INCANTA IL PUBBLICO Un connubio perfetto, un mix di arte, energia ed estro: Nick The Nightfly in simbiosi con Sarah Jane Morris, la loro alchimia ha conquistato e trascinato il pubblico del Sannio Music Fest, la kermesse ...Tiene botta il confronto su sicurezza e decoro urbano a San Giorgio del Sannio. Ieri abbiamo parlato delle richieste di attenzione per la zona Marzani, oggi riportiamo i rilievi dell’ex sindaco Mario ...