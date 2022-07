Sanità Lazio: Francesca De Vito (FdI) “Dopo più di due anni la Regione non ha ancora capito come fronteggiare l’emergenza covid” (Di giovedì 7 luglio 2022) “Tutte le promesse dell’Amministrazione Zingaretti e dell’assessore alla Sanità Alessio D’Amato sulla realizzazione di posti letto dedicati al covid sono rimaste tali, dimostrando la totale assenza di programmazione e pianificazione. Una gestione della situazione emergenziale totalmente deficitaria che sta portando il Servizio Sanitario Regionale al collasso” Lo dichiara in una nota Francesca De Vito, consigliera di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio. “Siamo alla vigilia di un nuovo picco di contagi e mi chiedo dove siano oggi i covid Hospital tanto sbandierati. Le notizie di questi ultimi giorni riguardo i Pronto Soccorso congestionati altro non sono che la dimostrazione del fallimento politico. Abbiamo ambulanze bloccate per ore, impossibilitate a liberarsi del ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 luglio 2022) “Tutte le promesse dell’Amministrazione Zingaretti e dell’assessore allaAlessio D’Amato sulla realizzazione di posti letto dedicati alsono rimaste tali, dimostrando la totale assenza di programmazione e pianificazione. Una gestione della situazione emergenziale totalmente deficitaria che sta portando il Servizio Sanitario Regionale al collasso” Lo dichiara in una notaDe, consigliera di Fratelli d’Italia alla. “Siamo alla vigilia di un nuovo picco di contagi e mi chiedo dove siano oggi iHospital tanto sbandierati. Le notizie di questi ultimi giorni riguardo i Pronto Soccorso congestionati altro non sono che la dimostrazione del fallimento politico. Abbiamo ambulanze bloccate per ore, impossibilitate a liberarsi del ...

