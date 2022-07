Sanità, De Luca: “Presto il via ai lavori per l’ospedale San Gennaro” (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA breve partiranno a Napoli i lavori per la riqualificazione dell’ospedale San Gennaro. Lo ha annunciato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in occasione della partecipazione del festival ‘Benvenuti al Rione Sanità’ durante il quale è stato anche consegnato il premio giornalistico Luciano Donelli. Si tratta di un investimento complessivo di 30 milioni di euro per “trasformare questa struttura in un presidio del nuovo piano di medicina territoriale della regione Campania”. Entro luglio, inizieranno i lavori per i 18 posti letto per le residenze sanitarie assistite. L’intervento complessivo punta a trasformare il San Gennaro in ospedale di comunità. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA breve partiranno a Napoli iper la riqualificazione delSan. Lo ha annunciato il governatore della Campania, Vincenzo De, in occasione della partecipazione del festival ‘Benvenuti al Rione’ durante il quale è stato anche consegnato il premio giornalistico Luciano Donelli. Si tratta di un investimento complessivo di 30 milioni di euro per “trasformare questa struttura in un presidio del nuovo piano di medicina territoriale della regione Campania”. Entro luglio, inizieranno iper i 18 posti letto per le residenze sanitarie assistite. L’intervento complessivo punta a trasformare il Sanin ospedale di comunità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

