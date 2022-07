Pubblicità

GattoneTele : @DSantanche @zona_bianca Ennesima replica su immigrati, reddito, babygang, Sala e Lamorgese? -

Agenzia ANSA

In momenti in cui bisogna riflettere sul futuro del Paese forse e' meglio prima capire cosa si vuole e si puo' fare e poi parlare", ha aggiunto. 7 luglio 2022Mercoledì 6 luglio, alle ore 19.15 si terrà ladi Please, Hold Me, performance - ...//teatrodiroma.vivaticket.it Mercoledì 6 e giovedì 7 luglio alle ore 19.30 nellaSquarzina del Teatro ... Sala replica alle critiche di Calenda: "A volte il silenzio e' d'oro" - Italia 'Il tema del centro non mi intriga particolarmente, ma e' una mia visione, mentre qualcuno guarda e ha in testa l'idea del centro. Io ...L’incontro tra il primo cittadino e il ministro degli Esteri a margine della cerimonia di assunzione dei nuovi vigili urbani. Beppe Sala ha anche chiarito: «Il tema del centro non mi intriga, la forza ...