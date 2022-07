Rugby 7 | Italia | la strada verso i Mondiali è in salita

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo aver chiuso al quinto posto leEurope 7s Championship Series, con l’ottimo terzo posto nella tappa di Lisbona, la nazionale maschilena dia sette tornerà in campo nel weekend del 16 e 17 luglio a Bucarest per il torneo di qualificazione allaWorld Cup 7s. Un torneo difficile, dove gli azzurri dovranno trovare un exploit per strappare il biglietto per il Sudafrica. Il torneo di qualificazione europea (con Francia, Inghilterra e Scozia già qualificate) vedrà al via, oltre all’, anche Spagna, Germania, Lituania, Georgia, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca, Belgio, Irlanda e Galles. Tranne irlandesi e gallesi si tratta, dunque, delle stesse formazioni affrontate durante il torneo continentale delle ultime settimane e, dunque, è facile capire quali siano le squadre ...