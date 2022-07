Rotary Club Napoli | Antonio Ascione nuovo presidente

Pubblicità

PicenoTime : San Benedetto del Tronto, Maria Rita Bartolomei nuova presidente del Rotary Club - abruzzowebtv : ABRUZZO WEB TV - lanuovariviera : Maria Rita Bartolomei è ufficialmente la nuova presidente del Rotary Club di San Benedetto - abruzzowebtv : ABRUZZO WEB TV - mascalzonesbt : Maria Rita Bartolomei è la nuova presidente del Rotary Club di San Benedetto - -

24Emilia

... davanti alla vista delle Torri di San Gimignano al tramonto e in un clima di grande armonia, si è svolta l'annuale cerimonia di Passaggio del Collare per ilValdelsa fra il presidente ...In una serata all'insegna dell'amicizia e della condivisione, si è tenuta l'assemblea dei soci delCosenza Sette Colli, che ha sancito la conclusione dell'anno rotariano e ha vissuto due importanti momenti: la spillatura del Socio Onorario Nadya Rita Vetere , Consulente per la ... Giovanni Baldi nuovo presidente del Rotary Club Reggio Emilia Dead & Companys band member John Mayers father suffered a medical emergency which resulted in the band cancelling its show in Saratoga Springs. Find out what happened.Catherine Roughton became the new President of the Tiverton Rotary Club recently by taking over from Malcolm Lock at a dinner with wives, partners and friends in the Hartnoll Hotel. She has acquired ...