Ronaldo | rispunta anche il PSG

Pubblicità

Calciomercato.com

Nel Napolila pista Januzai, la Roma chiude per Celik e continua a trattare Frattesi. Ma ...Deulofeu Maximiano Januzai Solbakken Ostigard Casale ROMA Celik Guedes Frattesi Dybala...Poi quando il Napolilo fa per poche righe, ma sbattendoci in faccia una stortura. Il ... Ci sono dentro le testimonianze di Cristiano, di Maldini, di John Terry, di Lewandowski, gente ... Bayern Monaco, Matthaus: 'Ronaldo è eccezionale ma non so se se è adatto al sistema della squadra' Resta ancora incerto il futuro di. Dalla Spagna e dall'Inghilterra in particolare, dove il Manchester United - alle prese con il caso Ronaldo - starebbe pensando all'argentino Non ci sono stati svilup ...