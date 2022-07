Roma, via al piano asfalto: 18 milioni in ottica Giubileo (Di giovedì 7 luglio 2022) Da Malagrotta ai Parioli, al via da luglio il piano asfalto su cento chilometri di strada: 18 milioni di euro stanziati per i lavori e cantieri soprattutto notturni. Mezzi e risorse per migliorare la viabilità nel territorio. A distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del decreto-legge che, in ottica Giubileo, consente al Comune di Roma di sottoscrivere convenzioni con l’Anas per la manutenzione delle pavimentazioni stradali, la Giunta capitolina ha approvato un provvedimento che permette d’intervenire sulla viabilità dell’Urbe. Ai 14 milioni di euro, oggetto di un emendamento alla variazione di Bilancio, se ne aggiungono 4 milioni di risorse ordinarie. Roma, via al piano asfalto: l’Urbe si rifà ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 luglio 2022) Da Malagrotta ai Parioli, al via da luglio ilsu cento chilometri di strada: 18di euro stanziati per i lavori e cantieri soprattutto notturni. Mezzi e risorse per migliorare la viabilità nel territorio. A distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del decreto-legge che, in, consente al Comune didi sottoscrivere convenzioni con l’Anas per la manutenzione delle pavimentazioni stradali, la Giunta capitolina ha approvato un provvedimento che permette d’intervenire sulla viabilità dell’Urbe. Ai 14di euro, oggetto di un emendamento alla variazione di Bilancio, se ne aggiungono 4di risorse ordinarie., via al: l’Urbe si rifà ...

