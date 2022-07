Pubblicità

LocalPage3 : Roma, vasto incendio oggi a Casal Monastero: fiamme vicine ad abitazioni - Video - telodogratis : Roma, vasto incendio oggi a Casal Monastero: fiamme vicine ad abitazioni – Video - CasilinaNews : Roma ancora in fiamme: vasto incendio nel pomeriggio a Casal Monastero (VIDEO) - zazoomblog : Ultime Notizie – Roma vasto incendio oggi a Casal Monastero: fiamme vicine ad abitazioni - #Ultime #Notizie #vasto… - ledicoladelsud : Roma, vasto incendio oggi a Casal Monastero: fiamme vicine ad abitazioni -

Il fumo rischia di compromettere il traffico sul Gra Unincendio di vegetazione è divampato oggi in via Casal Monastero a. La sala operativa del Comando didei vigili del fuoco ha inviato quattro squadre sul posto con due autobotti, un ......operativa del Comando diha inviato 4 squadre VVF con due autobotti VVF il Carro Autoprotettori, il DOS un l'elicottero VVF ed alcuni moduli ed autobotti della Protezione Civile, per un...(Adnkronos) – Un vasto incendio di vegetazione è divampato oggi in via Casal Monastero a Roma. La sala operativa del Comando di Roma dei vigili del fuoco ha inviato quattro squadre sul posto con due a ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-f33e5416-276-55c-dbe3-68f52e6f1e0f ...