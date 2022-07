Roma, un’intera famiglia arrestata per usura: coinvolta anche una funzionaria antimafia (Di giovedì 7 luglio 2022) A capo dell’associazione per delinquere c’era Valerio Garofalo, 38enne, di Roma, che però viveva a Tenerife. Il suo braccio destro Maurizio Cortellini, gestiva tutto dalla Capitale. I due avevano creato un ponte importantissimo tra Spagna e Italia. Ma non erano i soli. Con loro anche i genitori del boss Garofalo, contribuivano attivamente nell’organizzazione degli ‘Affari di famiglia‘. Ci sarebbe poi da aggiungere un ‘piccolo’ particolare. La mamma del boss, Gioia Boldrini, lavorava come impiegata nel Ministero della Giustizia. Com’era organizzata l’associazione L’associazione “a conduzione familiare” si trovava nel quadrante sud-orientale della Capitale. Operava principalmente con i piccoli commercianti della Garbatella, Piramide, Trullo e Marconi. Ogni componente aveva un compito specifico. Chi come il boss Valerio Garofalo gestiva ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 luglio 2022) A capo dell’associazione per delinquere c’era Valerio Garofalo, 38enne, di, che però viveva a Tenerife. Il suo braccio destro Maurizio Cortellini, gestiva tutto dalla Capitale. I due avevano creato un ponte importantissimo tra Spagna e Italia. Ma non erano i soli. Con loroi genitori del boss Garofalo, contribuivano attivamente nell’organizzazione degli ‘Affari di‘. Ci sarebbe poi da aggiungere un ‘piccolo’ particolare. La mamma del boss, Gioia Boldrini, lavorava come impiegata nel Ministero della Giustizia. Com’era organizzata l’associazione L’associazione “a conduzione familiare” si trovava nel quadrante sud-orientale della Capitale. Operava principalmente con i piccoli commercianti della Garbatella, Piramide, Trullo e Marconi. Ogni componente aveva un compito specifico. Chi come il boss Valerio Garofalo gestiva ...

