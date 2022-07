Roma Trabucco CG | Bene cultura accoglienza dei minori

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 luglio 2022) Negli scorsi giorni è stata approvata la mozione presentata da Gianna Costantini, consigliera e capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco nel Municipio XII, per la promozione e il sostegno delle diverse forme di affidamento familiare. L’obiettivo è sensibilizzare e formare le coppie e i single all’deiin difficoltà attraverso la sinergia dei servizi territoriali, la ASL e il terzo settore, per far crescere questi bambini in una famiglia riducendo la collocazione nelle comunità, scelta attualmente più utilizzata. “Sposiamo appieno l’iniziativa portata avanti dalla collega Gianna Costantini relativamente alla mozione che impegna giunta e presidente del municipio a promuovere ladell’dei. – dichiara il Capogruppo Capitolino della Lista Civica Gualtieri ...