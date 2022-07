Roma nel mirino delle privatizzazioni: autobus e trasporto pubblico a rischio (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug – Dopo aver indicato il futuro della mobilità di Roma capitale nel precedente articolo, continuano silenziosi i passaggi decisivi per rendere il settore privato più pesante rispetto al pubblico. Alla fine dell’articolo ci eravamo chiesti quali sarebbero state le alternative valide a chi l’auto vuole lasciarla a casa. La risposta è presto arrivata: pagando ancora di più – ovviamente. Roma nel mirino Dopo aver varato il nuovo piano per le Ztl della città, che vedrà la creazione di una “congestion charge” e l’inserimento di pedaggi all’interno del centro, arriva un presagio nemmeno troppo velato su chi almeno credeva di avere alternativa: diciotto linee di superficie del servizio pubblico di Roma passano sotto la gestione privata. È stata la stessa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 luglio 2022), 7 lug – Dopo aver indicato il futuro della mobilità dicapitale nel precedente articolo, continuano silenziosi i passaggi decisivi per rendere il settore privato più pesante rispetto al. Alla fine dell’articolo ci eravamo chiesti quali sarebbero state le alternative valide a chi l’auto vuole lasciarla a casa. La risposta è presto arrivata: pagando ancora di più – ovviamente.nelDopo aver varato il nuovo piano per le Ztl della città, che vedrà la creazione di una “congestion charge” e l’inserimento di pedaggi all’interno del centro, arriva un presagio nemmeno troppo velato su chi almeno credeva di avere alternativa: diciotto linee di superficie del serviziodipassano sotto la gestione privata. È stata la stessa ...

