Roma | il M5S si copre di ridicolo sull’evento di FdI | «Deturpa piazza Vittorio» Ma ci sono mai stati?

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 7 luglio 2022) «Scempio», «gravità inaudita», «zione» e chi più ne ha più ne metta. Il M5S denuncia l’intollerabile attentato al decoro di quel noto gioiello svizzero nel cuore diche è…. Lì, in questi giorni, si stanno consumando gravissime «infrazioni» che mettono a rischio il cuore dell’immacolato Esquilino e che vanno dalla celebrazione di conferenze alla vendita dei libri. Attività che si svolgono nell’ambito di una evidentemente pericolosissima manifestazione, che i pentastellati nella loro denuncia si guardano bene dall’identificare, ma alla quale si risale con grande facilità: si tratta di “Italia”, la kermesse di FdI, che per alcuni giorni animerà le seratene di questo pezzo di città. Il M5S su tutte le furie per la manifestazione di FdI a ...