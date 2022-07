Roma-Frattesi, si blocca la trattativa: l’alternativa arriva dalla Ligue 1! (Di giovedì 7 luglio 2022) Il calciomercato in entrata della Roma di José Mourinho stenta a decollare. L’addio di Mkhitaryan, approdato all’Inter a parametro zero e la possibile cessione di Zaniolo alla Juventus lasciano un enorme vuoto tecnico che la formazione giallorossa deve colmare al più presto. Tuttavia, un colpo in entrata, che era stato annunciato nelle scorse settimane, potrebbe clamorosamente saltare. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa tra Roma e Sassuolo per l’acquisto di Davide Frattesi sembra essersi arenata. Il giovane centrocampista neroverde, cresciuto proprio nelle giovani della squadra capitolina, grazie alle ottime prestazioni di questa stagione ha stregato Mourinho che lo vorrebbe a tutti i costi per rinforzare il centrocampo. Il prezzo del classe ’99 è di 30 milioni di euro; in ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 luglio 2022) Il calciomercato in entrata delladi José Mourinho stenta a decollare. L’addio di Mkhitaryan, approdato all’Inter a parametro zero e la possibile cessione di Zaniolo alla Juventus lasciano un enorme vuoto tecnico che la formazione giallorossa deve colmare al più presto. Tuttavia, un colpo in entrata, che era stato annunciato nelle scorse settimane, potrebbe clamorosamente saltare. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, latrae Sassuolo per l’acquisto di Davidesembra essersi arenata. Il giovane centrocampista neroverde, cresciuto proprio nelle giovani della squadra capitolina, grazie alle ottime prestazioni di questa stagione ha stregato Mourinho che lo vorrebbe a tutti i costi per rinforzare il centrocampo. Il prezzo del classe ’99 è di 30 milioni di euro; in ...

