Roma, accordo con la Borsa italiana per prorogare al 15 luglio la scadenza dell'Opa (Di giovedì 7 luglio 2022) Il processo di uscita dalla Borsa della Roma, voluto dai Friedkin, è quasi completato. Il 95% del capitale sociale necessario per fare ciò è stato quasi raggiunto, essendo arrivati a quota 93,3% delle quote utili per compiere il delisting. Manca quindi poco più di un punto percentuale, che la Roma spera di colmare nei prossimi giorni. Proprio per questo i Friedkin hanno trovato un accordo con la Borsa italiana per prorogare l'Opa, in scadenza l'8 luglio alle 17.30, ancora di 5 giorni, fino al 15 luglio. Questo dovrebbe permettere ai Friedkin di poter uscire dalla Borsa, senza dover attuare nessun piano b alternativo. SportFace.

