(Di giovedì 7 luglio 2022) Diin Italia si è cominciato a parlare già dagli anni ’80. All’epoca rampollo di una delle famiglie di ‘ndrangheta più forti della provincia di Reggio Calabria, viene arrestato per aver minacciato pesantemente un suo docente all’Università di Messina. Pochi anni dopo, suo fratello, Leo, è vittima in un agguato. L’anno successivo ancheviene ferito. Da Africo il giovanesi trasferisce a Milano, dove a soli 25 anni inizia a costruire il suo impero, basato sul traffico della droga. Entra nei giri della “Milano bene”, sa come comportarsi con i suoi modi gentili. Ma presto le sue attività si fanno notare e così viene condannato a 30 anni per narcotraffico. È a quel punto che fa perdere le sue tracce. Nel 2002 si sposta a Punta del Este, una delle più note località ...

Pubblicità

_Carabinieri_ : Ciampino (RM): estradato dal Brasile Rocco Morabito, considerato uno dei massimi broker del narcotraffico internazi… - ilfattoblog : Rocco Morabito, la sua estradizione è una medaglia - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Con il suo arresto è stato dato un altro duro colpo alla ‘ndrangheta' @Angela_Corica #RoccoMorabito - ilfattoblog : 'Con il suo arresto è stato dato un altro duro colpo alla ‘ndrangheta' @Angela_Corica #RoccoMorabito - Yogaolic : Rocco Morabito, narcos nella #Milano da bere -

È atterrato l'altra notte all'aeroporto di Roma Ciampino, estradato dal Brasile, dove era stato arrestato il 25 maggio 2021:, boss della 'ndrangheta, conosciuto anche come il re della cocaina, torna in Italia dopo 30 anni di latitanza nel Sud America. Era inserito nella lista dei latitanti più ricercati in ...Latitante da 23 anni, il criminale più ricercato d'Italia dopo Matteo Messina Denaro è stato finalmente estradato in Italia dal Brasile, dove era stato arrestato il 25 maggio del 2021 a João Pessoa, nello ...“Grande soddisfazione” per l’estradizione in Italia del boss della ‘ndrangheta Rocco Morabito, arrestato nel Paese sudamericano nel 2021 dopo 23 anni di latitanza trascorsi tra Italia, Uruguay e Brasi ...Riascolta Il ritorno del boss Rocco Morabito di Uno, nessuno, 100Milan. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.