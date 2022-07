Roby Facchinetti con «Symphony» il 30 settembre di nuovo al teatro Donizetti (Di giovedì 7 luglio 2022) L’evento Le prevendite sono già aperte. Il concerto avrà prezzi contenuti per il contributo dalla Banca di Credito Cooperativo di Milano che intende presentarsi al territorio dopo la fusione con Bcc Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 7 luglio 2022) L’evento Le prevendite sono già aperte. Il concerto avrà prezzi contenuti per il contributo dalla Banca di Credito Cooperativo di Milano che intende presentarsi al territorio dopo la fusione con Bcc Bergamo.

Pubblicità

gazzettadegliau : In occasione della festa patronale della Civita, in programma dal 19 al 22 luglio, è attesissimo il concerto di Rob… - webecodibergamo : Roby Facchinetti con «Symphony» il 30 settembre di nuovo al teatro Donizetti - alecerio : RT @cussiddu: Le dichiarazioni di Roby Facchinetti sul #corsivoe: 'NON SI PUAAAAAAAAÀ' - rostokkio : RT @cussiddu: Le dichiarazioni di Roby Facchinetti sul #corsivoe: 'NON SI PUAAAAAAAAÀ' - gruppormb : Roby Facchinetti, una vita per la musica @RobyFacchinetti #symphony #tour #gruppormb -