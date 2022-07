Rivoluzione DAZN | gli ascolti delle partite saranno rilevati da Auditel

(Di giovedì 7 luglio 2022)nel sistema di rilevazione del calcio in Italia. A partire dal 13 agosto, quando inizierà il campionato di Serie A 2022/2023, ledirilevate da. E’ ItaliaOggi ad anticipare la principale novità della prossima stagione, con l’audiencedi– che ricordiamo detiene i diritti del campionato – rilevate dallo stesso sistema che “conteggia” telespettatori e share di tutte le trasmissioni televisive. La piattaforma “ha aperto e avviato una collaborazione con“, ha fatto sapere ieri il presidente di Agcom Giacomo Lasorella, auspicando un accordo in tempi brevi (per la prima giornata) che sembra raggiunto.si è dunque mostrata ...

