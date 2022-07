“Rivelerò ogni cosa!” | Isola dei Famosi | l’intera produzione è sotto scacco | ha già parlato

Leggi su ck12

(Di giovedì 7 luglio 2022) Trema lo staff autoriale dell’dei: l’ex naufraga minaccia di rivelare scomode verità agli spettatori. Ilary Blasi (fonte youtube)Nelle ultime ore è scoppiata una bomba in casa Mediaset:de “L’dei” è. Una nota showgirl ed exna ha arruffato le penne, minacciando rappresaglie contro gli autori del format di Canale 5. Stando a quanto riporta il portale “Biccy”, finalmente Marco Cucolo avrebbe trovato l’occasione per replicare alle bonarie prese in giro degli opinionisti, in particolare a Vladimir Luxuria. Anche Lory Del Santo ha fatto eco alle sue proteste: vediamo cos’ha dichiarato. Lory Del Santo spara a zero sull’dei ...