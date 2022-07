“Rivederti | che emozione…” Milly Carlucci in lacrime | il ricordo dell’amica è dolcissimo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 7 luglio 2022)si emoziona per Raffaella Carrà. La conduttrice di Ballando con le Stelle, l’ha ricordata, a un anno dalla sua morte, con un postsui social. Come avrete notato, in tv non si parla d’altro: soprattuto in Rai. Il primo anniversario della morte della Carrà è praticamente l’argomento soft di tutti i programmi. In tanti, nel corso degli anni, sono passati vicino alla sua scia, prendendone il più possibile. Tra questi ancheche ha quindi deciso di ricordarla a suo modo, con un post su Instagram. Dobbiamo fare un ulteriore passo indietro: Raffaella è stata anche la protagonista dell’ultima puntata di Techetechetè che l’ha ricordata con una serata interamente dedicata a lei. È proprio riguardando queste immagini che...