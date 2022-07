Risultati test invalsi Campania: “La chiusura delle scuole ha generato un disastro” (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito la nota di Civico22 in merito ai Risultati dei test invalsi: “I Risultati dei test invalsi riportano Risultati da maglia nera per la Campania e questo misura, in maniera inoppugnabile, ciò che tutti ci aspettavamo. Non siamo sostenitori di questo strumento di valutazione, ma al momento è il termometro a disposizione e ciò che registra è un vero e proprio disastro educativo. Una politica cieca che ha ostinatamente portato avanti una colpevolizzazione, totalmente ingiustificata, degli ambienti scolastici in termini di diffusione del virus, ha fatto sì che questo contribuisse alla creazione di due Italie, amplificando il divario tra Nord e Sud. Chi ha deciso di sacrificare la scuola ha condannato il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito la nota di Civico22 in merito aidei: “Ideiriportanoda maglia nera per lae questo misura, in maniera inoppugnabile, ciò che tutti ci aspettavamo. Non siamo sostenitori di questo strumento di valutazione, ma al momento è il termometro a disposizione e ciò che registra è un vero e proprioeducativo. Una politica cieca che ha ostinatamente portato avanti una colpevolizzazione, totalmente ingiustificata, degli ambienti scolastici in termini di diffusione del virus, ha fatto sì che questo contribuisse alla creazione di due Italie, amplificando il divario tra Nord e Sud. Chi ha deciso di sacrificare la scuola ha condannato il ...

Pubblicità

RobbieGalante : Io due ore di riunione sui risultati di un test interno anonimo non me le meritavo. - ilvaglio1 : Risultati test invalsi negativi per la Campania, Civico22: “La chiusura delle scuole ha generato un disastro”… - Rossana44792035 : RT @GToccafondi: I risultati oggettivi del test @Invalsi_social ci dimostrano l’importanza della scuola in presenza. E pensare che con @Giu… - jcmmin : se questa non si muove a mettere i risultati del test la vado a prendere per i capelli fino a casa sua - Lisa02595380 : RT @GToccafondi: I risultati oggettivi del test @Invalsi_social ci dimostrano l’importanza della scuola in presenza. E pensare che con @Giu… -