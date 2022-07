Rihanna è la più ricca | il suo patrimonio vale 1 | 4 miliardi di dollari

Leggi su dilei

(Di giovedì 7 luglio 2022) Popstar tra le più iconiche di sempre, imprenditrice di successo, da poco anche mamma di un bel maschietto nonché paladina della “pancia positivity” (come dimenticare il suo pancione in bella vista).è entrata a pieno titolo nella classifica annuale di Forbes, dedicata alle donne “che si sono fatte da sé” e che hanno accumulato un’immensa fortuna con audacia e intelligenza. Superando perfino Kim Kardashian e con undi 1,4diè ufficialmente la donna sotto i 40 anni self-made piùd’America.è la donna under 40 piùsecondo “Forbes” La più giovane donna miliardaria self-made degli Stati Uniti d’America non è cresciuta in un lussuoso grattacielo di Manhattan, né in una mega villa sulle ...