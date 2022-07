Pubblicità

fanpage : Rihanna è la più giovane miliardaria degli Stati Uniti secondo Forbes, che la colloca al 21esimo posto, preceduta d… - JohnNju97861204 : RT @Maryeterngif1: Rihanna è la più giovane miliardaria degli Stati Uniti - GOSSIP.SPETTEGOLA..TUTTO E' SPETTACOLO - Maryeterngif1 : Rihanna è la più giovane miliardaria degli Stati Uniti - GOSSIP.SPETTEGOLA..TUTTO E' SPETTACOLO… - improtass : RT @gazzettaparma: Per Forbes è Rihanna la più giovane miliardaria selfmade . Scavalcata Kim Kardashian - qnazionale : Rossetti, moda (e pop) Rihanna la più giovane miliardaria self-made -

Corriere della Sera

Leggi anche > I nuovi miliardari: anche un italiano tra iricchi del mondo nella classifica Forbes Sebbenenon sia la self - made womanricca degli Stati Uniti - un risultato che va ...Semprericca, pur non producendo musica da una vita. Secondo quanto riportato da CNBC , sito specializzato in mercati finanziari,è ufficialmente diventata la giovane donna 'fai da te'ricca degli Stati Uniti. Ad oggi, il suo impero ammonta a circa 1,4 miliardi di dollari. Una fortuna conquistata in modo indipendente,... Rihanna è la più giovane miliardaria degli Usa non solo grazie alla musica