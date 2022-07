(Di giovedì 7 luglio 2022)dove isono scesi ben al di10perrispetto alla settimana precedente. È quanto emerge dal report pubblicato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente che riportain netta diminuzione rispetto al 27 giugno scorso quando si contavano le 40pernel tratto di Costa Corsara, ben oltre i limiti imposti per legge (30). La Ostreopsis ovata era stata individuata per la prima volta il 16 giugno scorso, durante la consueta campagna stagionale di monitoraggio, e ...

Pubblicità

sportli26181512 : Fiorentina, allarme rientrato: niente casi di positività: (ANSA) - FIRENZE, 05 LUG - Rientra l'allarme delle positi… - PalermoToday : Isola delle Femmine, rientra l'allarme alga tossica: valori sotto la soglia - giornalemolise : #Usca, rientra l'allarme: prorogati i contratti fino al 31 dicembre. A sollevare il caso il consigliere regionale P… -

filodirettomonreale.it

Il disastro sulla Marmolada e' un campanello d'non solo per lo stato di salute dei ghiacciai alpini, ma ...343 metri,... "Non soltanto i ghiacciai, ma tutta'alta montagna sta risentendo ...delle positività al Covid fra alcuni giocatori della Fiorentina, che da oggi hanno cominciato il raduno per preparare la nuova stagione. Lo rende noto la stessa società viola ... Rientra l'allarme alga tossica a Isola delle Femmine e Capaci, valori sotto le 10 mila cellule per litro