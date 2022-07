“Ricoverato in ospedale”. Incidente per il cantante italiano, schianto con il waterboard (Di giovedì 7 luglio 2022) Federico Rossi in ospedale. Il cantante ed ex fidanzato di Paola Di Benedetto ha avuto un brutto Incidente in acqua mentre praticava waterboard, uno sport che nasce dalla fusione tra lo sci nautico e lo snowboard e che permette di planare sull’acqua trainato da una barca. L’ex cantante del duo Benji e Fede si trovava in vacanza, ha voluto provare il waterboard, ma la giornata di relax si è presto trasformata in un incubo. Partito sulla tavola dalla postazione, dopo pochi secondi Federico Rossi si è schiantato contro una pedana ed è stato portato in ospedale, dove ha raccontato l’accaduto ai suoi fan. Federico Rossi ha pubblicato una foto dall’ospedale con il collare e una flebo attaccata al braccio. Tanto lo spavento, ma fortunatamente il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Federico Rossi in. Iled ex fidanzato di Paola Di Benedetto ha avuto un bruttoin acqua mentre praticava, uno sport che nasce dalla fusione tra lo sci nautico e lo snowboard e che permette di planare sull’acqua trainato da una barca. L’exdel duo Benji e Fede si trovava in vacanza, ha voluto provare il, ma la giornata di relax si è presto trasformata in un incubo. Partito sulla tavola dalla postazione, dopo pochi secondi Federico Rossi si è schiantato contro una pedana ed è stato portato in, dove ha raccontato l’accaduto ai suoi fan. Federico Rossi ha pubblicato una foto dall’con il collare e una flebo attaccata al braccio. Tanto lo spavento, ma fortunatamente il ...

