Ribery: «Nel 2013 persi il Pallone d'oro per una scelta politica. La Nazionale non mi ha rispettato come uomo» (Di giovedì 7 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Franck Ribery. Ha rinnovato il suo contratto con la Salernitana per un altro anno. «Sono fiero di me, la passione è una inesauribile fonte di energia. Ho 39 anni, ma spero di andare avanti ancora. Quando ero bambino, restavo a giocare fino alle 2 del mattino per le strade del quartiere. E oggi Ribery ha ancora la stessa voglia del bimbo Franck». Sull'Italia, dove ormai è da quattro anni: «L'Italia mi è sempre piaciuta: la mentalità, la lingua, il cibo. Firenze è meravigliosa e ha un pubblico incredibile. E poi Salerno… Ho trovato grande affetto: qui vivono tutti per il calcio. Quando non vinciamo vedo la tristezza negli occhi dei tifosi e mi dà fastidio. Io non sono tanto bravo ad accettare le sconfitte, non ho mai imparato. L'anno scorso ho capito che la situazione era difficile e ho fatto di tutto per raggiungere la ...

