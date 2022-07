Renato Sanches: il PSG non affonda, nuova speranza Milan (Di giovedì 7 luglio 2022) Il PSG temporeggia e così il Milan torna a sperare per il centrocampista portoghese del Lille, Renato Sanches. Leggi su calciomercato (Di giovedì 7 luglio 2022) Il PSG temporeggia e così iltorna a sperare per il centrocampista portoghese del Lille,

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, @renatosanches35 si allontana: si è promesso al @PSG_inside - AntoVitiello : #Milan ancora in corsa per Renato #Sanches. Le condizioni del giocatore e dell'agente sono un po' cambiate nelle ul… - sportmediaset : Dalla Francia: Renato Sanches ha detto no al Milan, vuole il Psg #Milan #Sanches - ilmatrix_77 : @FrancescoOrdine Francuzzo, più o meno come DK, Renato Sanches e l’ex Botman no…? Stesso andazzo, giusto? - infoitsport : Calciomercato, il Milan punta De Ketelaere mentre Renato Sanches si riavvicina. Juventus, offerta per Koulibal -