Re Pogacar dà spettacolo, tappa e maglia gialla. Van Aert, resa tra gli applausi (Di giovedì 7 luglio 2022) Il re è in giallo. Tadej Pogacar, alla vigilia del primo arrivo in salita alla Super Planche des Belles Filles, ha trionfato nella sesta tappa del Tour (Binche - Longwy di 22o km). Una frazione nel ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 luglio 2022) Il re è in giallo. Tadej, alla vigilia del primo arrivo in salita alla Super Planche des Belles Filles, ha trionfato nella sestadel Tour (Binche - Longwy di 22o km). Una frazione nel ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Tadej Pogacar si prepara per La Planche des Belles Filles: vittoria spettacolo a Longwy, lo sloveno è devastante!… - paoloigna1 : Sotto dittatura #Pogacar #Tour - ciricandy_io : RT @Eurosport_IT: Tadej Pogacar si prepara per La Planche des Belles Filles: vittoria spettacolo a Longwy, lo sloveno è devastante! #TDF20… - brontolodesign : @BorroniAnna1 @Casamandrei Anna non è che tifiamo x Pogacar ma obiettivamente è il più forte...x lo spettacolo sare… - sciareneve : RT @MTBiit: Van Aert regala spettacolo, ma il padrone del Tour è il solito: tappa e maglia per Pogacar! #tourdefrance #roadbike #7Luglio ht… -