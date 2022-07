Rastelli esalta Gaetano | “Talento puro per il Napoli | ecco in che ruolo dà il meglio”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 7 luglio 2022) Massimoè intervenuto a Radio Punto Nuovo, l’allenatore ha parlato anche di Gianluca. Il centrocampista rientra adopo l’esperienza con la Cremonese in cui si è messo in mostra con gol e assist ed ora attende la grande chance in Serie A.sudice: “Spalletti lo valuterà nelle prossime settimane e si renderà conto se è un calciatore già pronto per la Serie A. Gianluca l’ho conosciuto alla Cremonese, è cresciuto moltissimo fisicamente e mentalmente. Tecnicamente, invece, è une nelpuò starci benissimo. Si inizia con piccoli minutaggi, poi con la fiducia può arrivare l’esplosione. Gianluca ha tutte le carte in regola per poterci stare in un club come quello azzurro. Il suo ...