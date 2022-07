Ranocchia saluta l'Inter | 'Grazie a tutti | 11 anni indimenticabili in una società meravigliosa' FOTO

Pubblicità

infoitsport : Ranocchia saluta l’Inter: “Grazie a questa società meravigliosa”. Zhang: “Sei nei nostri cuori” - infoitsport : Monza, Ranocchia saluta la sua ex squadra: 'Grazie Inter, è stato un bel cammino..' - vivoperlinter : Inter, Ranocchia saluta tifosi, compagni e società: Zhang risponde - Sneijderismo : RT @fcin1908it: Ranocchia saluta l’Inter: “Grazie a questa società meravigliosa”. Zhang: “Sei nei nostri cuori” - SpazioInter : Andrea Ranocchia saluta l'Inter dopo undici anni: il messaggio è da brividi - -

Commenta per primo L' InterAndrea, trasferitosi al Monza . Il club nerazzurro ha postato sui canali social un video dedicato al difensore accompagnato da questo messaggio: 'Una lunga avventura insieme, ..."Due giocatori,e Cragno, sono arrivati, ieri Sensi è stato a casa mia e abbiamo parlato. ... Ore 11:18 - Botmanil Lille, visite e firma a Newcastle Il difensore olandese Sven Botman (...Grazie ai tifosi in Italia e in giro per il mondo che mi hanno dimostrato affetto e vicinanza. Grazie a Steven Zhang per avermi dato la possibilità di vincere uno scudetto e altri trofei con questi co ...Il messaggio del calciatore umbro per la sua ex squadra:. Grazie a tutti i miei compagni che in questi 11 anni mi hanno fatto migliorare come uomo e calciatore e li hanno resi indimenticabili. Grazie ...