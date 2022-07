Ragazzaccio | Paolo Ruffini | “Mi piacerebbe che la gente vedesse il mio film al cinema”

(Di giovedì 7 luglio 2022) La nostra intervista video a, alle Giornate didi Riccione per presentare, il suo prossimoche lo vedrà in qualità di regista per raccontare una storia estremamente contemporanea. Alle Giornate didi Riccioneha presentato ilche stavolta lo vede dietro la macchina da presa,, una pellicola che racconta molto del periodo in cui siamo vivendo. Distribuita da Medusa, porta sul grande schermo la storia di un ragazzino, un bulletto, che si ritrova chiuso in casa a causa della difficile situazione sanitaria che tutti abbiamo vissuto durante questi ultimi due anni. Spaesato e solo si dedica al cyberbullismo, finché non conosce online una ragazza e se ...

Alle Giornate di Cinema di Riccione Paolo Ruffini ha presentato il film che stavolta lo vede dietro la macchina da presa, Ragazzaccio, una pellicola che racconta molto del periodo in cui siamo vivendo. Distribuita da Medusa, porta sul grande schermo la storia di un ragazzino, un bulletto, che si ritrova chiuso in casa a causa della difficile situazione sanitaria che tutti abbiamo vissuto durante questi ultimi due anni. Spaesato e solo si dedica al cyberbullismo, finché non conosce online una ragazza.