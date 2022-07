(Di giovedì 7 luglio 2022) Si davano appuntamento, quasi sempre ad, che era diventata un po’ la loro ‘base’ per organizzare i colpi. Poi, si cambiavano d’abito e si spostavano verso gli obiettivi, cioè verso ida rapinare. Il modus operandi era sempre lo stesso: il furto, poi la fuga a casa, nelle rispettive abitazioni, come se nulla fosse. Eppure, qualcosa nei loro progetti è andato storto perché il personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile e della squadra di P.G. del Distretto di P.S. “San” della Questura di Roma li ha individuati e ha dato esecuzione a due misure cautelari custodiali in carcere, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica. Nel ‘mirino’ due romani, rispettivamente classe ’77 e classe ’58, gravemente indiziati di aver ...

CorriereCitta : Raffica di rapine nei supermercati di Acilia e San Giovanni: ladri ‘incastrati’ dalle telecamere -

Il Corriere della Città

Fino all'attuale scenario tragico, fatto di omicidi, sequestri, estorsioni e. Le cifre, ... C'è voluta unadi proiettili per strapparla per sempre al campo di battaglia. In questo tempo, ...Ma due provvedimenti di espulsione mai rispettati e unadi arresti e denunce per furti,, ricettazione, resistenze, collezionate dal febbraio 2021, quando, senza documenti, è arrivato a ... Raffica di rapine nei supermercati di Acilia e San Giovanni: ladri ‘incastrati’ dalle telecamere Si davano appuntamento, quasi sempre ad Acilia, che era diventata un po’ la loro ‘base’ per organizzare i colpi. Poi, si cambiavano d’abito e si spostavano verso gli obiettivi, cioè verso i supermerca ...Una coppia, lui 25 anni, lei 32. In tre mesi avrebbero messo a segno cinque furti ed una rapina. In alcune circostanze avrebbero operato insieme, in altri casi, singolarmente. Gli agenti della Squadra ...