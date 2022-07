"Racalmuto, festa pericolosa”: il paese di Sciascia in rivolta contro il no alle celebrazioni (Di giovedì 7 luglio 2022) La Madonna del Monte ha una tradizione di 514 anni. I timori dei carabinieri in una lettera inviata al questore Leggi su repubblica (Di giovedì 7 luglio 2022) La Madonna del Monte ha una tradizione di 514 anni. I timori dei carabinieri in una lettera inviata al questore

Pubblicità

TerrinoniL : 'Racalmuto, festa pericolosa”: il paese di Sciascia in rivolta contro il no alle celebrazioni - lasiciliait : Racalmuto, salva la Festa della Madonna del Monte - 1971marco28 : RT @lasiciliait: Racalmuto, per la festa patronale proteste dei cittadini sotto la casa del sindaco - lasiciliait : Racalmuto, per la festa patronale proteste dei cittadini sotto la casa del sindaco - ag_notizie : 'Nessuno tocchi la festa della Madonna del Monte', i cittadini protestano sotto casa del sindaco… -