Quotidiani | Cairo va in goal con lo scudetto del Milan Elkann-Belpietro flop

Pubblicità

paolobrozovic88 : @GabrieleBelved6 @Alessio95983803 @JoJordy07 @capuanogio Non solo tuttosport, che è cmq vicino al Torino, ma anche… - bertonesilvio : @jacopoformia Alcuni quotidiani che si occupano di finanza , mesi fa , scrivevano che Cairo aveva fatto valutare al… - gozzzzzzzzzzzz : @ILPOPOLODITALIA @LGobbini @lucianocapone Tutti i quotidiani italiani, tranne il fatto è la verità, sono di Cairo,… -

Affaritaliani.it

Le classifiche e i trend deiin generale, elaborate consultando gli ultimi dati Ads, mettono in luce una discesa generale dei giornali. Nel confronto con il mese di aprile Il ...... dice Urbano, presidente e amministratore delegato di CairoRcs Media, la concessionaria pubblicitaria nata il 23 dicembre 2020 che oggi ha in portafoglio 4 televisioni, 7, 25 siti ... Quotidiani, Cairo va in goal con La Gazzetta. Elkann e Belpietro flop Roma, 7 lug. (Adnkronos) – L’Ambasciata d’Italia al Cairo e il Consolato Onorario a Sharm el Sheikh hanno ottenuto i permessi necessari per consentire alla compagnia assicurativa l’invio di un volo pe ...In arrivo, forse già oggi, il rilancio definitivo del PSG per Skriniar. Come conferma anche il Corriere dello Sport, intermediari hanno assicurato all'Inter che i parigini nelle ...