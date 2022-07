Quentin Tarantino rivela il titolo del primo film che ha mostrato a suo figlio: "Ne ha visto solo uno" (Di giovedì 7 luglio 2022) Quentin Tarantino si è aperto a proposito della prima esperienza cinematografica di suo figlio, rivelando il titolo del primo film che ha mostrato al bambino. Quentin Tarantino, durante un'intervista di Empire, ha parlato dei suoi figli, un bambino di due anni e un neonato di appena un mese, entrambi avuti con sua moglie Daniella Pick, e del primo film che ha recentemente mostrato al suo primogenito. Tarantino, notoriamente, non ha mai frequentato la scuola di cinema e su sua stessa ammissione ha ricevuto tutta l'educazione cinematografica di cui aveva bisogno lavorando come impiegato in un video-store, dove ha studiato svariati ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 luglio 2022)si è aperto a proposito della prima esperienza cinematografica di suondo ildelche haal bambino., durante un'intervista di Empire, ha parlato dei suoi figli, un bambino di due anni e un neonato di appena un mese, entrambi avuti con sua moglie Daniella Pick, e delche ha recentementeal suogenito., notoriamente, non ha mai frequentato la scuola di cinema e su sua stessa ammissione ha ricevuto tutta l'educazione cinematografica di cui aveva bisogno lavorando come impiegato in un video-store, dove ha studiato svariati ...

