“Quello che non ci aspettavamo”. Il virologo resta senza parole: siamo spiazzati (Di giovedì 7 luglio 2022) Il virologo Fabrizio Pregliasco è stato ospite questa mattina a RTL 102.5 durante “Non Stop News” con Giusi Legrenzi, Enrico Galletti e Massimo Lo Nigro e ha parlato della situazione epidemica italiana dopo l'aumento dei contagi dovuti al Covid.A che punto siamo con le varianti? “Ormai siamo alla B2A.75, una Omicron che arriva dall'India, o meglio, è stata individuata lì ma chissà dove si è sviluppata in questo mondo in cui questo virus circola tanto. La Omicron 5 ci sta dando dei dispiaceri e questa ha caratteristiche che potrebbe in qualche modo seguirla o anche avere una ‘performance' migliore. In pratica, Quello che stiamo vedendo è una situazione di transizione tra quella che è stata la pandemia e un andamento endemico, che non vuol dire risolvere il problema o avere piccoli numeri ogni giorno, ma onde di salita, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) IlFabrizio Pregliasco è stato ospite questa mattina a RTL 102.5 durante “Non Stop News” con Giusi Legrenzi, Enrico Galletti e Massimo Lo Nigro e ha parlato della situazione epidemica italiana dopo l'aumento dei contagi dovuti al Covid.A che puntocon le varianti? “Ormaialla B2A.75, una Omicron che arriva dall'India, o meglio, è stata individuata lì ma chissà dove si è sviluppata in questo mondo in cui questo virus circola tanto. La Omicron 5 ci sta dando dei dispiaceri e questa ha caratteristiche che potrebbe in qualche modo seguirla o anche avere una ‘performance' migliore. In pratica,che stiamo vedendo è una situazione di transizione tra quella che è stata la pandemia e un andamento endemico, che non vuol dire risolvere il problema o avere piccoli numeri ogni giorno, ma onde di salita, ...

Pubblicità

pfmajorino : Mezzo governo #Draghi va da #Erdogan , pure a parlare inevitabilmente di #Libia , e nemmeno mezza parola sul rispet… - martaottaviani : @ale_dibattista Era meglio se rimaneva a far finta di fare politica (cosa mi tocca scrivere). almeno mi sarei rispa… - NicolaMorra63 : Voto al governo sulla lotta alla mafia? Non classificato… Questo è quello che ho detto durante la manifestazione a… - daju29ro : @gualtierieurope @Anne_Hidalgo Gli avrai sicuramente illustrato il piano immondizie che hai portato a Roma … quello… - AngeliPaolo : @Guido12578 @simone_079 @Roberto55162936 @liberioltre Non è un complotto, è quello che fanno da anni alla luce del… -

Sanchez non parte e i tifosi perdono la pazienza: 'Mai una... Joya' Quello che un tempo era il Niño Maravilla, l'uomo che faceva esultare i tifosi per il gol in Supercoppa allo scadere contro la Juventus, ora si scopre indesiderato. Il mercato dell'Inter in entrata ... Empolimania: altri 3 acquisti! Zurkowski, la conferma non è "scontata" Commenta per primo Doveva essere la certezza su cui ripartire. Una conferma che tutti davano per fatta e che avrebbe permesso di non smantellare un reparto, quello di centrocampo, che rispetto alla passata stagione era già stato privato del talento e della resistenza di Asllani, appena passato all'inter. Invece ad oggi la conferma di Szymon Zurkowski è ... Contropiano Brutta sorpresa per Pillon, la Cassazione spiega: istigare alla discriminazione non è diritto di critica Ci sono le motivazioni per cui la Corte di Cassazione ha bocciato la decisione d’Appello che aveva dato ragione a Pillon, su quelle che Omphalos considerava essere state accuse e offese. Parliamo di ... Boris Johnson a un passo dal crollo E sebbene dica di voler rimanere saldamente al suo posto è improbabile che riesca nell’intento visto quello che gli sta accadendo intorno. Nelle ultime ore, infatti, ci sono state le dimissioni del ... un tempo era il Niño Maravilla, l'uomofaceva esultare i tifosi per il gol in Supercoppa allo scadere contro la Juventus, ora si scopre indesiderato. Il mercato dell'Inter in entrata ...Commenta per primo Doveva essere la certezza su cui ripartire. Una confermatutti davano per fatta eavrebbe permesso di non smantellare un reparto,di centrocampo,rispetto alla passata stagione era già stato privato del talento e della resistenza di Asllani, appena passato all'inter. Invece ad oggi la conferma di Szymon Zurkowski è ... Quello che so per certo su Ilaria Alpi Ci sono le motivazioni per cui la Corte di Cassazione ha bocciato la decisione d’Appello che aveva dato ragione a Pillon, su quelle che Omphalos considerava essere state accuse e offese. Parliamo di ...E sebbene dica di voler rimanere saldamente al suo posto è improbabile che riesca nell’intento visto quello che gli sta accadendo intorno. Nelle ultime ore, infatti, ci sono state le dimissioni del ...