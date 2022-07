Quel cartellone a Taranto che veicola notizie false sul vaccino anti Covid

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tornare, ancora una volta, sul fact-checking di dati Ema-EudraVigilance è necessario se – come già accaduto moltissime volte in passato – vengono decontestualizzati perre informazioni. In questo casi si tratta di dati che sono stati pubblicati su unche si trova ae che riporta quanto segue: «Ne vale la pena? 45.316 morti. 4.416.778 eventi avversi. Dati Ema-EudraVigilance al 7 giugno 2022. Informarsi per salvarsi». Ilporta la firma «cittadini diper la libertà di scelta» ed è presente un indirizzo mail al quale potersi rivolgere per chiedere conto delle informazioni sul. Quei dati morti per, che vogliono fare riferimento all’ultimo rapporto di Ema-EudraVigilance del 7 giugno 2022, ...