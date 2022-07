"Quasi tutto il mondo con lui": Liguori, quello che pochi ammettono su Putin (Di giovedì 7 luglio 2022) Addio, Boris Johnson. Travolto dagli scandali e dalle dimissioni di massa degli esponenti del suo governo, il premier britannico ha sventolato bandiera bianca: dimissioni da leader di partito. E il Regno Unito, dunque, cambierà guida. Il tutto nel bel mezzo della guerra in Ucraina, conflitto in cui BoJo ha preso una posizione nettissima: costi quel che costi, sempre al fianco di Kiev fino a piegare la Russia di Vladimir Putin. E ora, senza Johnson, che succede? Il tema viene affrontato a Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4, dove tra gli ospiti figura Paolo Liguori, il direttore di TgCom24, che si spende in un ragionamento ficcante su tutta questa situazione. "È qualcosa di diverso. La grande crisi dei leader occidentali c'è - premette -. Boris Johnson era la punta di lancia di una teoria che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Addio, Boris Johnson. Travolto dagli scandali e dalle dimissioni di massa degli esponenti del suo governo, il premier britannico ha sventolato bandiera bianca: dimissioni da leader di partito. E il Regno Unito, dunque, cambierà guida. Ilnel bel mezzo della guerra in Ucraina, conflitto in cui BoJo ha preso una posizione nettissima: costi quel che costi, sempre al fianco di Kiev fino a piegare la Russia di Vladimir. E ora, senza Johnson, che succede? Il tema viene affrontato a Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4, dove tra gli ospiti figura Paolo, il direttore di TgCom24, che si spende in un ragionamento ficcante su tutta questa situazione. "È qualcosa di diverso. La grande crisi dei leader occidentali c'è - premette -. Boris Johnson era la punta di lancia di una teoria che ...

