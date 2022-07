Putin è destinato a perdere: trattare ora alle sue condizioni vorrebbe dire regalargli la vittoria (Di giovedì 7 luglio 2022) Si notano ormai con sempre maggiore frequenza, sui notiziari europei, i segnali di una stanchezza, più psicologica che fisica, anche tra coloro che non sono direttamente coinvolti nelle stragi e nelle distruzioni di una guerra che, all’inizio, sembrava dovesse finire in fretta. Un po’ la paura (che il conflitto si allarghi), un po’ le complicate argomentazioni dei pacifisti, un po’ le reali problematiche indotte dall’inflazione generata dalla guerra, ma che incidono pesantemente anche in luoghi lontanissimi da quelli del conflitto “russo-ucraino”, fatto sta che la “stanchezza” si fa ormai sentire in Europa anche nei luoghi lontani dal conflitto. Il pacifismo nostrano forse solo questo concepisce di questi tempi: una solidarietà eterea, fatta di compassione ideale, magari anche finanziaria, ma attenta a non sbilanciarsi troppo nei contatti con gli ucraini, che sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Si notano ormai con sempre maggiore frequenza, sui notiziari europei, i segnali di una stanchezza, più psicologica che fisica, anche tra coloro che non sonottamente coinvolti nelle stragi e nelle distruzioni di una guerra che, all’inizio, sembrava dovesse finire in fretta. Un po’ la paura (che il conflitto si allarghi), un po’ le complicate argomentazioni dei pacifisti, un po’ le reali problematiche indotte dall’inflazione generata dalla guerra, ma che incidono pesantemente anche in luoghi lontanissimi da quelli del conflitto “russo-ucraino”, fatto sta che la “stanchezza” si fa ormai sentire in Europa anche nei luoghi lontani dal conflitto. Il pacifismo nostrano forse solo questo concepisce di questi tempi: una solidarietà eterea, fatta di compassione ideale, magari anche finanziaria, ma attenta a non sbilanciarsi troppo nei contatti con gli ucraini, che sono ...

