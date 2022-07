PSG, Vitinha: «Voglio raggiungere il livello di Mbappe» (Di giovedì 7 luglio 2022) Le prime parole del neo acquisto del PSG Vitinha: «Tutti sognano club come il PSG. Sono solo felice, niente paure, era uno dei miei obiettivi» Vitinha, primo acquisto del nuovo corso del PSG alla guida di Campos e Galtier, ha parlato ai microfoni di RMC. Di seguito le sue parole. PASSAGGIO DAL PORTO – «Non ho ancora avuto tempo di visitare Parigi, sono arrivato due giorni fa giusto per fare le visite mediche. Mi sono allenato mattino e pomeriggio, la città l’ho vista solo dalla macchina. Spaventato dal salto dal Porto? No. Avrei avuto paura se al Porto non avessi giocato, ma tutti sognano club come il PSG. Sono solo felice, niente paure, era uno dei miei obiettivi. Qui Voglio provare a imporre il mio gioco». PRESSIONI – «Pressioni per la cifra che hanno speso? No, perché è una cosa decisa dal mercato e dalle società. Io non ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Le prime parole del neo acquisto del PSG: «Tutti sognano club come il PSG. Sono solo felice, niente paure, era uno dei miei obiettivi», primo acquisto del nuovo corso del PSG alla guida di Campos e Galtier, ha parlato ai microfoni di RMC. Di seguito le sue parole. PASSAGGIO DAL PORTO – «Non ho ancora avuto tempo di visitare Parigi, sono arrivato due giorni fa giusto per fare le visite mediche. Mi sono allenato mattino e pomeriggio, la città l’ho vista solo dalla macchina. Spaventato dal salto dal Porto? No. Avrei avuto paura se al Porto non avessi giocato, ma tutti sognano club come il PSG. Sono solo felice, niente paure, era uno dei miei obiettivi. Quiprovare a imporre il mio gioco». PRESSIONI – «Pressioni per la cifra che hanno speso? No, perché è una cosa decisa dal mercato e dalle società. Io non ...

